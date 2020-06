Zahl der Infizierten bleibt bei 20

Ludwigshafen.Die Zahl der aktuell noch mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Ludwigshafen bis Mittwochnachmittag konstant bei 20 geblieben. Bis 15 Uhr kam an diesem Tag nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises eine Neu-Infektion hinzu. Gleichzeitig stieg die Zahl der Genesenen um einen auf 307. Für den Rhein-Pfalz-Kreis (248) wurden zwei neue Fälle gemeldet, für Speyer (90) einer. In Frankenthal blieb die Gesamtzahl der Infektionen bei 44. Am Feiertag veröffentlichte das Gesundheitsamt keine aktuellen Zahlen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020