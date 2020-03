Zahl steigt auf 48 Infizierte

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist am Donnerstag auf 48 gestiegen – dies sind 13 mehr als am Vortrag. Nach Angaben des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises erhöhte sich die Zahl im Rhein-Pfalz-Kreis um 13 auf 57. In Speyer sind 20 Menschen infiziert, in Frankenthal 16. Die Stadt hat für Anfragen ein Infotelefon geschaltet. Es ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr unter 0621/504-6000 erreichbar. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020