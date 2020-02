„Zahlen weiter erschreckend“

Ludwigshafen.„Die Vorsorgedarmspiegelung, die 2002 eingeführt wurde, ist eine echte Erfolgsgeschichte“, bilanzierte Jürgen F. Riemann. Dadurch seien bisher mehr als 200 000 Darmkrebsneuerkrankungen verhindert und 40 000 Frühkarzinome entdeckt worden – Karzinome, die ohne Chemotherapie geheilt werden können, sagte der Vorsitzende der Stiftung Lebensblicke beim Auftakt zum „Darmkrebsmonat März“.

Unter dem Motto „Darmkrebsvorsorge schützt vor bösen Überraschungen!“ wollen die in Ludwigshafen gegründete Stiftung und die Gastro-Liga (Gießen) die Menschen durch umfassende Informationen zur Prävention motivieren. Die Schirmherrschaft hat ARD-Intendant Tom Buhrow übernommen.

Im Ludwigshafener Bloch-Zentrum wird am Mittwoch, 18. März, ab 17.30 Uhr ein Nachmittag unter dem Titel „Prävention im Alltag“ veranstaltet. Ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung mit der Musikkabarett-Gruppe „Schöne Mannheims“ findet am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr im Maudacher Julius-Hetterich-Saal statt.

Jährlich rund 59 000 Männer und Frauen in Deutschland erkranken nach Informationen der Stiftung nach wie vor in Darmkrebs – rund 25 000 sterben daran. „Trotz dieser Fortschritte sind die Zahlen immer noch erschreckend“, so Riemann.

Mediziner erhält Preis

Dies müsse nicht sein: „Wenn jeder an der Darmkrebsvorsorge teilnehmen würde, wäre der Darmkrebs eine vergessbare Größenordnung im Gesundheitswesen“, betonte der Mediziner. Er erinnerte an das 2019 in Kraft getretene Krebsfrüherkennungsregistergesetz, das einen Richtungswechsel weg von einem „opportunistischen“ zu einem bundesweiten, organisierten „Einladungsverfahren“ bedeute. Dieses Gesetz sei „ein echter Fortschritt“, müsse aber nachgebessert werden.

„Ich wünsche mir, dass die Menschen in der Stadt und die Mitarbeiter der Verwaltung die Vorsorge nutzen“, sagte Oberbürgermeistern Jutta Steinruck, die mit gutem Beispiel vorangeht: „Ich selbst bin in einem regelmäßigen Darmkrebs-Vorsorge-Screening – schon seit vielen Jahren“, bekannte sie.

Bei der Pressekonferenz referierte der Wiesbadener Mediziner Ralf Kiesslich über „Künstliche Intelligenz (KI) in der Endoskopie“ und sein Mannheimer Kollege Dieter Schilling über das Thema „Der positive Stuhlbluttest“. Zudem wurde der von der Stiftung Lebensblicke erstmals in Eigenregie ausgeschriebene und mit 4000 Euro dotierte Darmkrebs-Präventionspreis 2020 an Benjamin M. Walter vergeben: Der Leiter der Endoskopie an der Klinik für Innere Medizin des Universitätsklinikums Ulm hat mit seinem Team ein Projekt zur digital unterstützten Koloskopie-Vorbereitung von Patienten entwickelt. mav

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020