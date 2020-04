Zehn Filme erläutern Müllverwertung

Filme sind auch über den QR-Code bei Schildern an Werkszaun abrufbar. © GML

Ludwigshafen.„Viele Menschen wissen gar nicht, was mit ihrem Abfall geschieht und wie ein Müllheizkraftwerk funktioniert. Das möchten wir ändern, auch um falsche Informationen zu korrigieren und Misstrauen zu vermeiden“, nennt Thomas Grommes, Geschäftsführer der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML), das Ziel. Um dies zu erreichen, kooperierte das Unternehmen mit dem Ludwigshafener TV-Sender Offener Kanal. Gemeinsam produzierten sie zehn Erklärvideos zum Thema Müllverwertung. Diese sind nicht nur im Internet abrufbar, sondern laufen auch im neuen GML-Informationszentrum am ehemaligen Hallenbad Nord, das in den nächsten Wochen eröffnet werden soll.

Azubis beteiligt

Bereits seit Ende 2018 arbeiten beide Partner zusammen, erzählt Grommes. „Wir sind sehr zufrieden mit der Kooperation. Denn die Erläuterungen in den Videos sind in einer einfachen, verständlichen Sprache gehalten.“ Die Aufnahmen für die ein bis zwei Minuten langen Filme haben die Mitarbeiter des Senders mit zwei Kameras hergestellt. Bisweilen waren Nachdrehs nötig, die problemlos erfolgten. Bis zu fünf Beschäftigte wirkten an den Videos mit. Dazu zählen Auszubildende und junge Menschen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren.

Die Texte für die Videos steuerten die GML-Verantwortlichen bei. „Wir wollen kurz und prägnant darüber informieren, was nach der Anlieferung im Müllbunker geschieht, was mit der Schlacke passiert oder wie die Rauchgasreinigung funktioniert“, nennt Grommes Beispiele. Die Stimme der Textbeiträge kommt indes vom professionellen Radiosprecher Jens Schneider, der freilich in den Filmen nicht zu sehen ist.

Solche Kooperationen sind für den TV-Sender Offener Kanal nichts Ungewöhnliches. „Das Thema Umwelt ist schon lange ein Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt Leiter Wolfgang Ressmann. Mit anderen Partnern habe man bereits gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Landesamt für Umwelt und Naturschutz wurden beispielsweise fünf Filme gedreht, unter anderem über das Leben der Biber. „Durch das Projekt sollen die Auszubildenden und Freiwilligen Kenntnisse in einem Fernsehstudio sammeln“, so Ressmann.

Nach den guten Erfahrungen will die GML fünf weitere Filme in Kooperation mit dem Ludwigshafener TV-Sender drehen, sagt Grommes. Die bisherigen Videos sind nicht nur auf der Homepage des Unternehmens und beim Offenen Kanal abrufbar, sondern auch über einen QR-Code, der auf Schildern am Werkszaun abgebildet ist.

Vor allem sollen die Filme aber im neuen GML-Informationszentrum mit dem Titel „Die vier Elemente“ gezeigt werden, bei dem Aspekte von Feuer, Wasser, Erde und Luft dargestellt werden.

