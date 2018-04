Zehn Jahre voller Erinnerung

Anzeige

Ludwigshafen.„Wir sind zehn Jahre alt – und doch jung geblieben“, fasst es Silvia Jochem zusammen. Es könnte treffender kaum umschrieben haben, was an diesem gestrigen Nachmittag in der Kindertagesstätte Karl Krämer vor sich geht. Die Einrichtungsleiterin verliert nur ein paar Grußworte, dann nehmen zahllose Eltern bereitwillig das Kuchenbuffet in Beschlag und inspizieren die Fotowand samt dem Jahrzehnt lokaler Erziehungsgeschichte.

Man sei kein Kleinkind mehr, und doch flexibel genug für Veränderung, wie Silvia Jochem es im „MM“-Gespräch erzählt und dabei auch auf eine bewegte Geschichte vor Ort zurückblickt: Von all den Umbauten der Einrichtung aus Yogastudio und Musikschule, von den Baustellen, die die Kita-Eltern so manches Mal an den Rand des Wahnsinns trieben. Damals war Jochem, die die Einrichtung seit einem Jahr leitet, noch nicht vor Ort, doch sieht sie die Entwicklung positiv: „Das Leben in Ludwigshafen-Süd hat sich prächtig entwickelt, und immer mehr Familien sind in unseren Stadtteil gezogen.“

Spendenaktion für Emilia Die dreijährige Emilia ist an Akuter Myeloischer Leukämie (AML) erkrankt und braucht dringend einen passenden Stammzellspender. Typisierungsaktionen mit den Eulen (15. April, Friedrich-Ebert-Halle)und der SAP sind fest terminiert. Eine Aktion mit dem SV Waldhof ist gerade in Planung. Jede Typisierung kostet 40 Euro. Bei der Sparkasse Vorderpfalz kann unter dem Verwendungszweck „Unterstützung Emilia“ und der IBAN DE53 5455 0010 0193 4608 96 Geld gespendet werden. Auch die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSSD) nimmt unter der IBAN DE90 6624 0002 0113 3305 00 und dem Kennwort „DSSD / EMILIA“ Spenden entgegen. mer

In kleinen Gruppen aktiv

So wie Barbara Vogelmann und ihr Nachwuchs. Die Fördervereinsvorsitzende hat derzeit zwei Kinder in der Kita Karl Krämer und weiß ganz genau, was sie an der Struktur so schätzt: „Dass Kinder hier kein starres Programm vor sich haben, sondern in kleinen Gruppen mit klaren Ansprechpartnern darauf geachtet wird, was die Kinder wirklich wollen, finde ich unglaublich wertvoll.“ Dass sich Vogelmann, die die Leiterinnen mit 82 Eltern unterstützt und sich so manches Mitglied mehr im Verein wünschen würde, lässt sie zwar nicht außen vor, betont aber: „Wenn die Dinge hier so weiter laufen, wie sie im Moment geschehen, ist alles wunderbar.“