Zeichen für Verständnis

Früher stand hier die Synagoge: OB Lohse bei der Kranzniederlegung. © Blüthner

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannte auch in Ludwigshafen die Synagoge, wurden auch hier jüdische Geschäfte zerstört und jüdische Bürger auf entsetzliche Weise vom blinden Hass des Mobs rücksichtslos getroffen. Bei einem Gedenkgottesdienst in der Melanchthonkirche zitierte OB Eva Lohse aus Dokumenten des Stadtarchivs. Ein Bericht der Feuerwehr notierte damals die Zerstörung

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2173 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2012