Zeichen gegen Kinderarmut

Ludwigshafen.„Wisst ihr, was Kirche ist?“, fragt Florentine Zimmermann in die Runde, die sich auf dem Hof der Albert-Schweitzer-Schule versammelt hat. Nachdem die Erstklässler brav mit „Ja“ geantwortet haben, müssen sie bei der zweiten Frage passen. Mit „Vesper“ können sie nicht allzu viel anfangen, deswegen erklärt ihnen die Stadtjugendpfarrerin den Hintergrund des für den christlichen Glauben bedeutsamen Begriffs. Doch bevor es etwas zu essen gibt, steht für die Kinder Bewegung auf dem Programm.

Beim Aufstellspiel klatscht die Klasse 1a von Lehrerin Sandra Drüke nacheinander in die Hände und kommt allmählich in Schwung. Die Geschenktüten, die Florentine Zimmermann jedem Kind im Namen der Evangelischen Jugend Ludwigshafen überreicht, haben es im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Als sich die Schüler neugierig auf ihre Wundertüten stürzen, holen sie Sandwiches, Muffins, Obst, Straßenkreide, Luftballons, eine faltbare Frisbee-Scheibe sowie ein Isogetränk eines Sponsors hervor. Die Lunchpakete haben die Betreiber des Cafés Franz&Lissy beigesteuert.

Freude über Bewegungsspiele

„Mit der Vesperkirche wollen wir auf Kinderarmut aufmerksam machen“, beschreibt die Jugendpfarrerin das seit acht Jahren bewährte Angebot, das sich an drei Schulen in Süd und Mundenheim richtet. Diesmal war die Albert-Schweitzer-Schule an der Reihe. Viele der 250 Kinder, von denen sich während der Aktion 33 in Quarantäne befanden, stammen aus prekären Verhältnissen, weswegen alle zwölf Klassen an der Aktion beteiligt wurden.

Die Corona-Pandemie hatte schon im Vorfeld eine Planänderung notwendig gemacht. In den vergangenen Jahren wurde jeweils eine Klassenstufe in die Vesperkirche vier Tage lang eingeladen, wobei die Organisatoren nicht nach Bedürftigkeit unterschieden. Nach einem Drei-Gänge-Essen nahm jedes Kind an zwei Workshops teil. Das Nachmittagsprogramm gestalteten Schüler der Anna-Freud-Schule, bevor ein Familienfest den Abschluss bildete.

Dies alles war in diesem Jahr hygienebedingt nicht möglich, so dass die Kindervesperkirche stattdessen in die Schule kam. Während es in „normalen Jahren“ also eine „Auszeit vom Alltag“ gegeben habe, sei der Alltag in diesen Tagen für die Kinder „das höchste Gut“, unterstrich Zimmermann. Mit ihrer Kombination aus Spiel, Bewegung und Geschenken konnte man Abstandsregelungen beachten und dennoch den Schülern eine Freude bereiten.

„Die Kindervesperkirche beseitigt keine Armut, aber thematisiert sie“, betonte Dekanin Barbara Kohlstruck. Gerade in der Chemiestadt sei dies ein Thema. Shannan Galbraith, Vorsitzende der Evangelischen Jugend, ergänzte: „Wir setzen ein Statement, dass wir die Kinder nicht im Stich lassen.“ Mitorganisator Uwe Lieser vom Gemeindepädagogischen Dienst machte darauf aufmerksam, dass jedes vierte Kind in Ludwigshafen von Armut bedroht sei. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheit gelte es zu überwinden. Dabei müsse die Kirche immer wieder die Frage nach Umverteilung und Gerechtigkeit stellen. Wünschenswert sei die Einführung eines städtischen Armutsberichts zur Entwicklung konkreter Lösungen.

