Zeitnahe Lösung gefordert

Ludwigshafen/Speyer.Im pfälzischen Handwerk mit 18 000 Mitgliedsbetrieben und 85 000 Beschäftigten dauert die konjunkturelle Hochphase noch an, viele Auftragsbücher sind gut gefüllt. Diese positive Mitteilung nahmen die Mitglieder bei der Hauptversammlung der Kreishandwerkerschaft in Speyer gerne zur Kenntnis. Hauptgeschäftsführer Jochen Heck ist froh, dass zwei Drittel der Handwerker ihre Geschäftslage nach wie vor positiv beurteilen und 29,9 Prozent von einer befriedigenden Situation sprechen. Allerdings verhehlte er nicht, dass in einzelnen Gewerken erste Abkühlungen „auf eine nachlassende Konjunkturdynamik“ hindeuten.

Mit zunehmend großer Sorge wies Heck auf die Verkehrssituation in der Vorderpfalz, insbesondere in Ludwigshafen und Speyer hin. Durch die Sperrung der Hochstraße Süd sei ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den anderen Durchgangsrouten zu beklagen. Der Verkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen und auch der innerstädtische Verkehr kämen nicht nur in Hauptverkehrszeiten zum Erliegen.

Dies führt laut Heck zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Handwerks und zu finanziellen Einbußen bei betroffenen Betrieben. Verkehrsbedingte Verzögerungen von einer halben oder gar einer ganzen Stunde seien nicht selten. „Kein Kunde zahlt die Ausfallzeiten“, sprach der Hauptgeschäftsführer den Meistern der Firmen aus der Seele.

Lob für Brigitte Mannert

„Das Handwerk benötigt dringend eine zeitnahe Lösung – und zwar nicht erst in 15 Jahren, sondern jetzt“, forderte Heck. Die Gesamtsituation und die Kommunikation seitens der Stadtverwaltung Ludwigshafen seien für die Betriebe nicht mehr hinnehmbar.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die Verabschiedung der Präsidentin der Handwerkskammer der Pfalz, Brigitte Mannert, durch Ehrenkreishandwerksmeister Hans Ziegle. Sie habe großes Lob für ihr unermüdliches Wirken verdient, würdigte er ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Ihr Nachfolger Dirk Fischer kündigte den vorderpfälzischen Handwerkern eine gute Zusammenarbeit an.

Mit Blick auf die politische Entwicklung zeigte sich Ziegle entsetzt, dass braunes und rechtsgerichtetes Gedankengut wieder hoffähig werde. „Freiheit und soziale Sicherheit gibt es nicht kostenlos, sondern sie muss von uns allen täglich mühsam erarbeitet werden.“ Für ein funktionierendes Gemeinwohl sei „keine Zugucker-, sondern eine Sich-Engagieren-Mentalität gefragt“.

Zu Beginn der Versammlung stellte die Speyrer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Handwerker als „das Rückgrat unserer Gesellschaft“ heraus und ermunterte sie, mit mehr Ausbildung dem Fachkräftemangel zu begegnen.

