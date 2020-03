Zeitplan gefährdet

Die Baumstämme werden in einen Metallkranz gestellt. © Achim Keiper

Ludwigshafen.Die Vorbereitungen für den Abriss der Hochstraße Süd sind offenbar langwieriger als gedacht. Björn Berlenbach, Bereichsleiter Tiefbau bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen, erklärte am Montag im Stadtrat, dass die ersten Stützkonstruktionen schwieriger aufzustellen waren als vermutet. Dies habe die Abrissfirma Moß am Montagvormittag mitgeteilt. „Die Lösung mit den Baumstämmen und Stahlteilen ist ein Prototyp, alle Seiten lernen nun dazu“, merkte Berlenbach an. Ob sich dadurch der Zeitplan verzögere, sei unklar, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die Verwaltung nehme intensiv Rücksprache mit dem Abbruchunternehmen und erhoffe sich nähere Informationen bis zum Dienstag, 10. März.

„Seit vergangenen Mittwoch werden die ersten Stützen gestellt. Man kann davon ausgehen, dass die Arbeiter in den nächsten Wochen mehr Routine bekommen und immer schneller werden“, meinte Berlenbach. Die Stadt bemühe sich um Beschleunigung, eventuell durch einen verstärkten Personaleinsatz der Firma, so Steinruck. Nach bisherigen Angaben der Verwaltung soll der Abriss bis Ende Juni beendet sein.

Neubau-Auftrag im September?

Unterdessen bereitet die Stadt die europaweite Ausschreibung für den Neubau der Hochstraße Süd vor. Berlenbach: „Wir denken, dass der Auftrag Ende September vergeben werden kann.“ ott

