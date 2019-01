Zeitreise zum Frauenwahlrecht

Ludwigshafen.Eine Zeitreise zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“ bietet eine Veranstaltung des DGB-Frauenausschusses und der Stadt am Samstag, 19. Januar, 10 Uhr, mit einem gemeinsamen Frühstück im Gewerkschaftshaus (Kaiser-Wilhelm-Straße 7). Zunächst berichtet Klaus-Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, über die Anfänge des Frauenwahlrechts. Danach erzählen Frauen über gesetzlichen Errungenschaften, die im vergangenen Jahrhundert eingeführt und wie sie in Ludwigshafen erlebt wurden. Dafür recherchierten die DGB-Frauen im Stadtarchiv die Zeitungsartikel von damals und stellen die Ergebnisse beim Frauenfrühstück vor. Zudem stellt die Gleichstellungsstelle der Stadt in diesem Zusammenhang „Meilensteine“ der heutigen Zeit vor. ott

