Zelte schützen Wartende

Ludwigshafen.Um die Wartenden vor der Infektionsambulanz in der Bremserstraße vor Regen und Schnee in den nächsten Monaten zu schützen, werden Zelte aufgestellt, kündigte die Verwaltung am Dienstag an. Da die Überdachungen im Bereich des Haupteingangs des Klinikums stehen, wird die Bremserstraße zur Sicherheit der wartenden Menschen im Abschnitt zwischen Hohenzollernstraße und Alwin-Mittasch-Platz für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die ausgewiesenen Parkplätze, unter anderem für Menschen mit Behinderung und Taxis, wurden in der Bremserstraße zwischen Alwin-Mittasch-Platz und Leuschnerstraße verlegt. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020