Zeltstadt wächst in Windeseile

Liegen voll im Zeitplan (v.l.): Majed Ballag und Baki Mahsum ziehen mit ihren Kollegen die Zeltplanen über die nackten Gerüste auf der Ludwigshafener Parkinsel. Am 22. August beginnt dort das Filmfestival. © keiper

Ludwigshafen.Majed Ballag und Baki Mahsum ziehen an einem Seil, das über den Koloss aus Aluminium vor ihnen gelegt ist. Auf der anderen Seite hebt sich dadurch eine weiße Plane, die das nackte Zeltgerüst nach und nach immer mehr bedeckt. „Das Wetter hat uns bislang in die Karten gespielt“, sagt Klaus Wichmann, der die Arbeiten aus einigen Metern Entfernung beobachtet. „Ich kann mich an fast kein Jahr

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4127 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018