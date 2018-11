Zettel reicht nicht – Unfallflucht

Ludwigshafen.Ein 23-jähriger Autofahrer muss sich wegen einer Unfallflucht verantworten, nachdem er beim Ausparken in der Brandenburger Straße einen Wagen beschädigt und danach nur einen Zettel hinterlassen hatte. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Brandenburger Straße. Da der 23-Jährige den Halter des anderen Autos nicht ausfindig machen konnte, notierte er die Daten auf einen Zettel und brachte ihn am Wagen an und fuhr weg. Die Behörde erinnert daran, dass die Polizei in einem solchen Fall verständigt werden muss, diese kümmere sich um die Ermittlung des Halters. ott

