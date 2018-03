Zeuge bezeichnet Überfall als einen Akt der Rache

Anzeige

Frankenthal.Der mutmaßliche Überfall auf den 21-jährigen A. stand im Zentrum des dritten Verhandlungstags im Prozess gegen zwei 18 und 21 Jahre alte Männer am Frankenthaler Landgericht. Den Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen April und Juli 2017 in Ludwigshafen eine Serie von Raubdelikten begangen zu haben (wir berichteten). Laut Staatsanwaltschaft sollen sie A. in der Nacht auf den 4. Juli vergangenen Jahres an der Rheinpromenade zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm dann mit einem Teppichmesser mehrere Schnitte zugefügt haben, von denen „einer bis auf den Knochen“ drang, wie Staatsanwalt Ardalan Moavenzadeh zum Prozessauftakt erklärt hatte.

Die Angeklagten kenne er von zufälligen Treffen am Berliner Platz, erklärte A., dessen Aussage von einem Dolmetscher aus dem Arabischen übersetzt wurde. Er berichtete von einem Diebstahl, den die beiden dort an einer Gruppe von Osteuropäern begangen hätten. Eine Jacke aus dem Diebesgut sei „Leuten aus meiner Gruppe“ gegeben und dann von den Bestohlenen erkannt worden, so A. – woraufhin diese ihn, der zufällig dabeigestanden habe, geschlagen hätten.

Er sei hiernach gewarnt worden, dass die Angeklagten ihm „was antun“ würden, wenn er zur Polizei gehe, berichtete der Zeuge – was er aber dennoch getan habe. Ebenso habe er Drohungen per „WhatsApp“ erhalten. In der Nacht zum 4. Juli sei er dann von den beiden Angeklagten angegriffen worden. Der 18-Jährige habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, dann sei er festgehalten worden. Wer genau ihn am Arm verletzt habe, wisse er nicht. Er habe stark geblutet. Auch seien seine Taschen durchwühlt worden. Die 150 Euro, die er nach eigenen Angaben bei sich getragen hatte, seien später verschwunden gewesen. A. bejahte die Frage des Vorsitzenden Richters Uwe Gau, ob er heute noch glaube, dass dies „im Grunde eine Bestrafung, ein Racheakt“ gewesen sei.