Zeuge ertappt Mofa-Diebe

Ludwigshafen.Weil er mitten in der Nacht merkwürdige Geräusche hörte, hat ein Mann aus Friesenheim einen Mofa-Diebstahl aufgedeckt. Nach Angaben der Polizei ging der Zeuge dem Gerumpel gegen 2 Uhr in der Nacht auf gestern nach und sah zwei Personen draußen auf einem nahen Feldweg stehen. Als er sie ansprach, ergriffen diese die Flucht und ließen ein Mofa stehen. Die Polizei ermittelte, dass das Zweirad von einem Anwesen in der Luipoldstraße gestohlen und dann auf den Weg geschoben worden war. Die Geräusche verursachten die Täter offenbar als sie versuchten, die Frontabdeckung aufzureißen. Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22. jei