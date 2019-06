Zeuge meldet illegales Rennen

Ludwigshafen.Ein verbotenes Autorennen haben sich zwei Fahrer in der Bruchwiesenstraße geliefert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den Vorfall am Samstagabend gegen 21.15 Uhr beobachtet. Demnach hatten die beiden hochwertigen dunklen Fahrzeuge der Marken Audi und BMW nebeneinander an einer roten Ampel gestanden. Als das Licht umsprang, habe einer der Fahrer mit der Hand heruntergezählt. Beide hätten dann stark beschleunigt und seien mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit losgefahren. Der Audi bog schließlich auf den Schänzeldamm ab, der BMW fuhr weiter auf der Bruchwiesenstraße. Den Zeugen hätten beide Pkw rechts überholt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.07.2019