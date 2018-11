Zeuge verfolgt Dieb und stellt ihn

Ludwigshafen.Dank eines couragierten 38-Jährigen hat die Polizei am Ludwigshafener Hauptbahnhof einen Dieb festgenommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, beobachtete der Mann am Dienstag in einem Supermarkt in der Saarlandstraße, wie ein 41-Jähriger im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter Handys und Geldbeutel entwendete. Der Zeuge sprach den Täter an, woraufhin dieser die Flucht ergriff und aus der Filiale stürmte. Der 38-Jährige nahm sofort die Verfolgung des Verdächtigen auf. Er rannte ihm bis zum Hauptbahnhof hinterher, wo es ihm schließlich gelang, den Mann zu stellen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den Dieb fest. jei

