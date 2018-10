Zeugensuche nach Schlägerei

Ludwigshafen.Nach einer Schlägerei in einem Hochhaus der Innenstadt suchen die Beamten nach möglichen Zeugen. Eine Anwohnerin des Gebäudes hatte am Freitagnachmittag eine Schlägerei gemeldet. Nach Polizeiangaben schlugen mehrere Männer im 17. Obergeschoss des Hochhauses vor den Aufzügen aufeinander ein. Die bislang unbekannten Beteiligten der Schlägerei seien unter Alkoholeinfluss gestanden. Die Gruppe entfernte sich vor dem Eintreffen der Beamten am Tatort. Zwei der Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: 30 bis 40 Jahre alt, Glatze und Arbeitskleidung, trug ein verschmutztes weißes T-Shirt. Person 2: 25 Jahre alt, schwarze Haare, graues T-Shirt und dunkle Hose. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018