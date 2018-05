Zeugnisse des industriellen Verfalls und des Zeitwandels

Anzeige

Ludwigshafen.„Er hat vor 25 Jahren einen kurzen Augenblick abgepasst, als dieses Gebäude im Dämmerzustand war“, sagte Arne Winkelmann über die Fotografien von Timo Schuster: Einen Augenblick, als die Walzmühle bereits stillgelegt war, aber noch keine Rave-Parties, keine Kunst- und Kulturaktionen in den leerstehenden Räumen veranstaltet wurden. „Utopie aus Industrie – Von der Walzmühle zur Denkfabrik“ heißt die Schau um diese Aufnahmen Schusters, die – das „Industriekultur“-Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz aufgreifend – bis zum 5. Juli im Ernst-Bloch-Zentrum zu sehen ist.

In der Kulturwissenschaft werde besagter Moment als „First Touch“ bezeichnet, führte Winkelmann, Kurator und Publizist aus Frankfurt, bei der Vernissage aus: „Die Begegnung mit einem Ort, der noch jungfräulich ist“, der noch nicht von Vandalismus gezeichnet sei, an dem es keine Graffiti gebe, „sondern der erstmal noch nur allein mit dem Fotografen ist. Und diese Einsamkeit und dieses Alleinsein mit dem Raum ist in den Bildern ganz wunderbar eingefangen.“

Gebaut als Getreidemühle

In über zwei Dutzend gehängten Bildern und auf drei Bildschirmen führen Schusters Werke den Betrachter zurück in diese Ära der Verlassenheit, zeigen die Ästhetik des industriellen Verfalls. Kontrastreiche Licht- und Schattenspiele, sind stumme Zeugnisse des Zeitenwandels. Wie er selbst sei Schuster früher Teil des Industrietempel e.V. gewesen, einem Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in leerstehenden Industriegebäuden, berichtete Winkelmann. In seiner Einführung ging er auch auf die Historie der 1885 als Getreidemühle gebauten Walzmühle ein, die 100 Jahre nach ihrer Gründung stillgelegt worden war. 1998 wurde schließlich das Einkaufszentrum eröffnet, dazu kamen Büroflächen in der architektonisch umgewandelten Industrieanlage – auch das Bloch-Zentrum ist Teil dieser Modernisierung.