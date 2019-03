Zigarettenautomat gestohlen

Ludwigshafen.Aus dem Eingangsbereich eines Alten- und Pflegeheims in der Luitpoldstraße haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich die Täter am Dienstag gegen 20.30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude und nahmen das Gerät mit. Ein Fußgänger entdeckte den Zigarettenautomaten später in einem angrenzenden Wald. Die Kriminellen hatten mehrere Packungen Zigaretten und die Geldkassette herausgenommen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. jei

