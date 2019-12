Zollhoftunnel über Stunden dicht

Ludwigshafen.Wegen Reinigungsarbeiten nach einem Unfall war der Zollhoftunnel am Montag bis in den frühen Abend gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13.40 Uhr eine 60-jährige Frau verletzt worden, weil ein hinter ihr fahrender Betonmischer in der Rheinuferstraße auf ihren Kleinwagen auffuhr. Der Betonmischer schob den Wagen einige Meter vor sich her. Der Pkw der Frau stieß deshalb gegen die Bordsteinkante, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall am Arm verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Diesel lief aus, der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro. sal

