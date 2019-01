Zollhoftunnel wird gesperrt

Ludwigshafen.Autofahrer, die am Dienstag, 15. Januar, in Richtung Süden unterwegs sind, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Grund: Der Zollhoftunnel wird ab 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Lichtenbergerstraße zur Rheinuferstraße geführt. Bereits am 8 Uhr wird am Dienstag die Ampelanlage Kaiser-Wilhelm-Straße/Rheinuferstraße abgeschaltet.

Für die neue Fußgängerquerung vom Rheinuferpark zur Flussseite werden neue Ampelmasten installiert. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Verwaltung gegen 15 Uhr abgeschlossen sein.

Bei dem Projekt „Drei Städte – drei Plätze“ errichtete die Stadt einen neuen Geh- und Radweg, einen Spielplatz und neue Fußgängerüberwege. Zudem ist ein direkter Treppenabgang von der Adenauer-Brücke vorgesehen, diese Arbeiten sollen aber erst in den nächsten Wochen erfolgen. ott

