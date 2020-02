Zu lautes Auto aus Verkehr gezogen

Ludwigshafen.Die Polizei hat am Freitagnachmittag im Stadtteil Edigheim ein extrem umgebautes Auto auf dem Verkehr gezogen. Der Wagen fiel durch seine zu lauten Fahrzeuggeräusche auf, wie die Beamten mitteilten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten diverse Modifikationen am Auto fest, darunter ein nachträglich verbautes Luftfahrwerk und eine Klappenauspuffanlage. Außerdem war das Auto so tief gelegt, dass es fast bis auf den Boden abgelegt werden konnte und die Reifen an der Karosserie schliffen. Der Sportauspuff war ebenfalls viel zu laut. Das Auto wurde sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgeführt. Die Polizei warnt, dass solche unzulässigen Umbauten am Fahrzeug eine Gefahr für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Seit Beginn des Jahres haben die Beamten im Bereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bereits mehr als 50 aufgerüstete Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020