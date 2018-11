Zu viele Akademiker

Speyer/Ludwigshafen.Die Binsenweisheit ist zwar in die Jahre gekommen, hat aber offenbar in der Pfalz immer noch Gültigkeit: Handwerk hat goldenen Boden. Hauptgeschäftsführer Jochen Heck, der im März Rainer Lunk an der Spitze der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz abgelöst hatte, belegte das bei der Mitgliederversammlung im Stadtratssaal Speyer mit dem seit vier Jahren registrierten Konjunkturlauf, der sich inzwischen zu einem „Konjunkturmarathon“ ausgewachsen habe.

Für Missstimmung sorgten jedoch die Probleme in der Autoindustrie. Wegen der geringeren Produktion sei die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent geschrumpft. Darum sei keine Rückkehr zu dauerhaft hohen Wachstumsraten zu erwarten. Heck geht davon aus, dass auch im Handwerk künftig die Erwartung der Betriebe auf Stabilisierung, denn auf Wachstum ausgerichtet sein dürfte.

In der Pfalz hielten laut Umfrage des Zentralverbandes Deutsches Handwerk über 60 Prozent der Betriebe die aktuelle Geschäftslage für gut. Spitzenreiter bleiben die Bau- und Ausbauhandwerke mit einer Auslastung von 90 Prozent. Bedauerlich: Kunden müssten nicht selten 13 Wochen bis zur Auftragsrealisierung warten.

Lebensmittelhandwerke profitierten vom wachsenden privaten Konsum und zeigten sich mehrheitlich „gut bis zufrieden“. Auch persönliche Dienstleister seien mit der Geschäftslage zufrieden. Die Umsatzentwicklung spiegelt den positiven Trend wieder. Doch wo viel Licht ist, sei auch Schatten, leitet Heck zum weniger erfreulichen Teil über: Deutschlandweit werde das Handwerk heuer zwar wie im Vorjahr zusätzlich rund 30 000 Mitarbeiter eingestellt haben – gerne hätten die Betriebe jedoch mehr Menschen in Lohn und Arbeit gebracht. Es fehlen schlichtweg die Fachkräfte.

Heck sieht beim Thema Fachkräftemangel die Politik in der Pflicht. Die Gesellschaft müsse wegkommen von einem Bildungsideal, wonach möglichst viele akademische Abschlüsse als Maxime verstanden werden. Jahrelang habe das Handwerk einen Berufsbildungspakt gefordert, der jetzt „endlich Teil der Koalitionsvereinbarung“ sei. Nur müsse der Pakt mit Inhalten gefüllt und finanziell unterfüttert werden.

Mehrere Auszeichnungen vergab Kreishandwerksmeister Heinz-Werner Süss. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt Hermann Paul, Obermeister der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen, das Handwerkszeichen mit vergoldetem Mittelfeld. Erste Bundessiegerin wurde Bäckerin Sarah Benita Rohr aus Venningen. Für ihren Landessieg erhielten Julian Staats, Mechatroniker für Kältetechnik aus Frankenthal, und Dominik Peimann, Zweiradmechatroniker aus Maxdorf, Urkunden. ws

