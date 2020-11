„Zu wenig Parkplätze in Neubaugebiet“

Ludwigshafen.Ein scheinbar unstrittiger Bebauungsplan, der bezahlbaren Wohnraum ermöglichen soll, sorgte bei der Sitzung des Ortsbeirates Ruchheim für heftige Diskussionen mit den Planern des städtischen Immobilienunternehmens GAG. Grund: Für die 146 neuen Wohneinheiten sind 153 Pkw-Stellplätze geplant. Für die Parksituation in Ruchheim könnte dies zur ernsten Belastungsprobe werden, befürchten die Fraktionen.

Im Erfurter Ring gibt es zwei unbebaute Flächen, auf denen die GAG seit fast 30 Jahren sozialen Wohnungsbau errichten will. Nun ist das Konzept mit dreigeschossigen Gebäuden mit Staffelgeschoss fertig, so Geschäftsführerin Sonja Müller-Zaman. Die Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern seien für jede Familiengröße geeignet. Die Kaltmiete werde bei 6,40 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt. In Richtung Straßenbahn soll es einen Schallschutz geben.

Mit den Gebäuden zeigte sich der Ortsbeirat zufrieden, wäre da nicht das Konzept mit etwa einem Stellplatz pro Wohnung. „Es sind zu wenige Parkplätze, in Ruchheim gibt es einen großen Parkdruck. Viele Familien haben nicht nur ein Auto, die Leute in den großen Wohnungen haben vielleicht sogar drei. Das lässt sich nicht realisieren mit einem 1:1-Stellplatzschlüssel“, sagte Peter Eisenberg (SPD). Zwei Stellplätze pro Wohneinheit, eine Tiefgarage oder ein Parkhaus wären nötig.

Für den günstigen Wohnungsbau ist laut Landesbauordnung nur ein 1:1-Schlüssel vorgeschrieben“, entgegnete Müller-Zamann und bat um Verständnis. Eine Tiefgarage gebe es zum Beispiel in der Christian-Weiß-Siedlung, und diese werde kaum genutzt, da die Plätze angemietet werden müssen. Außerdem sei eine Tiefgarage technisch schwierig, da der Grundwasserstand in Ruchheim sehr hoch ist. Für mehr Stellplätze gebe es nicht genügend Platz.

GAG setzt auf Nahverkehr

„Ich setze auf den ÖPNV und Car-Sharing“, so Müller-Zaman. Es finde gerade ein Umdenken statt, weg vom Pkw. Bis zur Fertigstellung der Gebäude 2024/25 könnte das Umdenken bereits Wirkung zeigen. Davon zeigte sich der Ortsbeirat nicht überzeugt. „Wir können nicht die Daumen drücken, dass die Leute nur ein Auto pro Wohneinheit fahren. Das Verkehrschaos ist vorprogrammiert“, fügte Michael Hwasta (SPD) hinzu. „Die GAG soll im Auftrag der Stadt günstigen Wohnraum schaffen, für zusätzliche Parkplätze ist kein Platz“, meinte Stadtplaner Joachim Magin. Nur zwei der Ortsbeiräte stimmten den Plänen zu.

