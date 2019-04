Zufahrt für Rettungswagen erschwert

Ludwigshafen.Beim Ausbau der Straßenbahnlinie 10 haben die Firmen nach dem Spatenstich gleich Gas gegeben. „Das ist erfreulich“, so Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) im Ortsbeirat Friesenheim. An die neue Verkehrssituation müssten sich aber viele noch gewöhnen. Engstellen und Kreuzungsbereiche seien oft so zugeparkt, dass weder Rettungsfahrzeuge noch Busse ungehindert durchkommen. Gleiches gelte für die Barrieren, mit denen die Baustelle gesichert sei. „Eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist im Ernstfall so nicht möglich“, ergänzte Reinhard Herzog (CDU). Hier müsse der Kontrolldruck erhöht werden.

Farbliche Markierung abgelehnt

Mit Unverständnis reagierte Herzog auf die Ablehnung der Stadt, Fünf-Meter-Zonen in Kreuzungsbereichen farblich zu markieren. Das sei durch übergeordnetes Recht geregelt und dürfe nicht doppelt verboten werden, antwortete Bereichsleiterin Edeltraud Heller-Andor. Während 2017 rund 1600 verkehrsgefährdend parkende Fahrzeuge abgeschleppt wurden, waren es 2018 bereits 6000, betonte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD.

Das Thema enge Straßen, das wegen Parkverbote in anderen Stadtteilen erhebliche Wellen schlug, hat in Friesenheim keine gravierenden Auswirkungen. Handlungsbedarf besteht nach Begutachtung der Feuerwehr indes in sechs Straßen: In der Beuthener und Saarbrücker Straße sowie im Amsel-, Drossel- und Kuckucksweg fallen insgesamt 16 Parkplätze weg. In der Teichgasse als verkehrsberuhigter Bereich dürfe ohnehin nicht geparkt werden.

Erfreulich ist auch der Rückgang der Straftaten 2018 um 3,4 Prozent auf 1322 in Friesenheim. „Für den Stadtteil eines Oberzentrums lebt es sich vergleichsweise friedlich“, betonte Jörg Friedrich, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion 2. Wieder gestiegen sei die Zahl der Einbruchsdelikte nach dem Rekordtief im Vorjahr– von 15 auf 22. Davon sei es in zwölf Fällen aber bei Versuchen geblieben. Vertreter von FDP, FWG und CDU sprachen sich für eine erhöhte Polizeipräsenz auf den Straßen aus. Das sorge aber nur für Verdrängungseffekte, so Friedrich, zudem fehle Personal.

Ähnlich prekär ist die Personalsituation nach wie vor im Bereich Öffentliche Ordnung. Martin Graf und Karl Kullmann gaben einen Überblick zu „Problemimmobilien“ im Stadtteil. Letztere seien in den vergangenen Jahren „pilzartig“ aus dem Boden geschossen und brächten Probleme wie Lärm, Müll, Überbelegung und Mietwucher mit sich. 40 solcher illegaler Pensionen seien inzwischen in Friesenheim bekannt. Schlafstellen in maroden Unterkünften – „da würden Sie noch nicht mal Ihren Hund unterbringen“ – würden überteuert vermietet, oft an Bulgaren, Rumänen oder Albaner. Und das Jobcenter zahle für Mietverhältnisse, bei denen die „Küche“ nur aus einer Kochplatte bestehe. Mit einer Ermittlungsgruppe der Polizei habe man einen Arbeitskreis Bauaufsicht gebildet. Verstöße gegen das Gewerberecht werde man zeitnah prüfen und ahnden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019