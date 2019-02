Zufrieden mit Stromstoßpistolen

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener Polizei zieht vier Monate nach Einführung der sogenannten Taser in den Streifendienst eine erste positive Bilanz. „Die Erwartungen in die deeskalierende Wirkung haben sich erfüllt“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Bislang hätten Beamte den Einsatz der Stromstoßpistolen in der Chemiestadt zwölf Mal angedroht, zehnmal seien die Anweisungen daraufhin befolgt worden, zweimal hätte der Angreifer überwältigt werden müssen. Abgeschossen wurde ein Taser in Ludwigshafen erst einmal. Der Einsatz sei für den Betroffenen ohne gesundheitliche Folgen geblieben. Im Januar waren die Geräte in die Kritik geraten, als ein Mann in Pirmasens nach einem Stromschock verstarb. In Ludwigshafen wurden 73 Beamte im Umgang mit den Tasern geschult, darunter Martin Kohnert (Bild). jei

