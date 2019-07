Zum Auftakt gegen Titelfavorit

Ludwigshafen.Mit einer fast völlig neuformierten Mannschaft geht der FC Arminia 03 Ludwigshafen in die neue Spielzeit der Fußball-Oberliga: Der ranghöchste Ludwigshafener Fußballclub hat nur noch zehn Spieler im 23-köpfigen Kader, mit denen er die vergangene Saison auf dem 13. Tabellenplatz beendete. 13 Neuzugänge müssen von Trainer Hakan Atik (Bild) integriert werden – kein Wunder, dass sich der 42-Jährige realistischerweise keinen Illusionen hingibt. „Wir werden von Beginn an wieder gegen den Abstieg spielen müssen.“

Zum Saisonauftakt treffen die Arminen am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, im Südweststadion unter Flutlicht auf den einstigen Zweitligisten Eintracht Trier, dessen rüde Fans in der vergangenen Saison auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim bei brütender Hitze ein unrühmliches Gastspiel gaben. „Aus Sicherheitsgründen“ wurde das diesjährige Spiel deshalb ins Südweststadion verlegt. „Die Trierer gehören zu den Aufstiegsaspiranten“, wagt Atik eine Prognose. Zu den Titelfavoriten zählt er auch den Ex-Regionalligisten Wormatia Worms, TuS Koblenz, 1. FC Kaiserslautern U23, TSV Schott Mainz und Röchling Völklingen.

„Wir spielen gegen den Abstieg“

Seine eigene Mannschaft sieht er im Kreis von mehr als einem halben Dutzend Teams, die gegen den Abstieg spielen müssen. Atik: „Die Liga ist deutlich stärker geworden – deshalb darf man sich vor allem gegen Abstiegskonkurrenten keine leichtfertigen Ausrutscher erlauben.“ Als der Trainer in der Winterpause der vergangenen Saison den Arminen-Kader „nachbessern“ musste, bewies er ein glückliches Händchen: Ohne das von ihm engagierte Quintett mit hierzulande kaum bekannten Spielern wären die Rheingönheimer wohl abgestiegen.

Atik profitiert von seinem „Netzwerk“, das bis nach Hamburg und Stuttgart reicht. „Ich bin seit rund einem Vierteljahrhundert im Rhein-Neckar-Raum in der Fußballszene aktiv – das kommt mir nun zugute.“ Doch zunächst musste er einige Abgänge aus dem Arminen-Kader registrieren, so Spielmacher Tim Amberger wegen eines Knochenödems oder die Stammspieler Jannik Styblo (TuS Mechtersheim) und Sebastian Lindner (SV Unter-Flockenbach). Mit Kevin Urban (Wormatia Worms) und André Lacroix (Phönix Schifferstadt) gingen gleich beide Torhüter. Sie wurden durch Marvin Gebhard (ASV Fußgönheim) und Alexander Jäger (Fortuna Heddesheim) ersetzt.

„Mutig und aggressiv“ nach vorne spielen – mit diesem Stil will Atik in der neuen Saison, der insgesamt achten Oberliga-Spielzeit der Arminen, punkten. Vor allem will er die Abwehr festigen, denn mit 74 Gegentreffern hatten die Rheingönheimer in der vergangenen Saison die anfälligste Defensive der Liga nach den Absteigern SC Idar-Oberstein (95) und VfB Dillingen (97). Von den „Neuen“ sollen vor allem Daniel Evrard (FSV Offenbach) und Soleiman Rostamzada (FV Dudenhofen) helfen, die wacklige Abwehr zu stabilisieren.

Im Mittelfeld und im Angriff kommen den letztjährigen Stammspielern Nico Pantano und Fabian Herchenhan Führungsaufgaben zu. Von den Winter-Neuzugängen schlugen vor allem Yigzaw Tesfagaber und Nico Pavic gut ein – das erwartet Atik auch von den ehemaligen Mannheimern Piero Adragna und Abdelrahman Mohamed. Dass mehrere Neuzugänge gerade erst der Jugendklasse entwachsen sind, stört Atik kaum: „Ich habe nur talentierte Spieler geholt, die eine Chance auf einen Platz in der Mannschaft haben.“ (Bild: Nix)

