Zusammenstoß mit Lastwagen

Anzeige

Ludwigshafen.Zwei schwer beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls gestern Nachmittag auf der L 523 in Ludwigshafen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 82-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw von einem BASF-Parkhaus auf dem Einfädelstreifen auf die Straße in Richtung Worms einfahren. Dabei übersah er einen Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen. Trotz Auslösens der Notbremsfunktion beim Lkw konnte dessen Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Wagen des Seniors wurde im Heckbereich touchiert, geriet auf die linke Spur und kollidierte mit einem weiteren Auto. Der 82-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Spur der L 523 war zeitweise gesperrt. imo