Ludwigshafen.Zum Ende des Schuljahrs müssen ausgeliehene Schulbücher wieder zurückgegeben werden. Nutzer der Schulbuchausleihe können die Medien laut Stadt zu den regulären Rückgabeterminen in den Schulen abgeben. Darüber hinaus bietet der Bereich Schulen noch zentrale Zusatztermine für die Rückgabe für diejenigen an, die die Termine nicht einhalten können. Die Termine lauten: für Integrierte Gesamtschulen, Realschulen plus sowie die Grund- und Realschule plus Albert-Einstein am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, von 9 bis 16 Uhr, für Gymnasien am Mittwoch, 9 bis 16 Uhr und Donnerstag, 9 bis 17.30 Uhr und an Grundschulen und Berufsbildenden Schulen am Donnerstag, 9 bis 17.30 Uhr, und Freitag, 3. Juli, 9 bis 12.30 Uhr. Rückgabeort ist das Großraumbüro 420 im vierten Obergeschoss des Rathauses. jei

