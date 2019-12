Zuschlag für Hochstraßen-Abriss soll noch vor Weihnachten erfolgen

Ludwigshafen.Der Zuschlag an eine Baufirma für den Abriss der Hochstraße Süd soll noch vor Weihnachten erfolgen. Dies sagte der Leiter des Ludwigshafener Tiefbauamtes, Björn Berlenbach, am Montag im Stadtrat. Die Verwaltung sei in Gesprächen mit drei zertifizierten Firmen. Deren Angebote sollen in den nächsten Wochen eingehen.

Wann der eigentliche Abriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd beginnt, ist noch unklar. Bis spätestens Ende 2020 soll der Abbruch beendet sein, so die Verwaltung.

Am heutigen Montag entscheidet der Ludwigshafener Stadtrat über das weitere Vorgehen bei der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd. Zur Debatte stehen der sofortige Abriss und die Planung eines Ersatzneubaus, ohne dass verschiedene Varianten diskutiert werden sollen. Außerdem steht die Entscheidung an, den Umbau der Hochstraße Nord zur Stadtstraße erst dann anzugehen, wenn die Südtangente steht.

Unterdessen arbeiten die Entscheider der Region hinter den Kulissen daran, dass auch die Hochstraße Süd in den Geltungsbereich eines neuen Planungsbeschleunigungsgesetzes aufgenommen werden kann. Das Bundesverkehrsministerium will den Ersatzneubau von maroden Straßen und Schienen vereinfachen. Allerdings soll das Gesetz nur für Autobahnen, nicht aber für Bundesstraßen gelten.

Zum Vergleich: Im italienischen Genua dauerte es vom Einsturz der Morandi-Brücke bis zur geplanten Eröffnung des neuen Bauwerks gerade einmal 20 Monate. Möglich machten dies Sonderregelungen wie der Verzicht auf eine Ausschreibung und die Kostenübernahme durch den Betreiber.