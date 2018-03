Zuschuss für barrierefreie Haltestellen

Anzeige

Ludwigshafen.Das Land Rheinland-Pfalz fördert den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Ludwigshafen mit 298 350 Euro. Eine entsprechende Zuwendung kündigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gestern in Mainz an. „Damit leisten wir einen Beitrag zur Förderung der Mobilität von Menschen mit Behinderungen in Ludwigshafen und zu deren gleichberechtigter Teilhabe am öffentlichen Leben“, so Wissing.

Die Stadt Ludwigshafen will den öffentlichen Nahverkehr barrierefrei zugänglich machen und baut Bushaltestellen schrittweise aus. In Abstimmung mit der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) wurde eine Priorisierung vorgenommen, nach der nun der Ausbau der Haltestellen am Marienkrankenhaus, in der Adolf-Kolping-Straße und Am Sandloch ansteht. Vorgesehen sind insbesondere die Erneuerung der Bordsteine mit speziellen Formsteinen für Niederflurbusse und eine Anhebung der Warteflächen. Dadurch soll künftig ein barrierefreier Ein- und Ausstieg möglich sein. Die Gesamtkosten für den Ausbau sind mit 430 000 Euro veranschlagt. jei