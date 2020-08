Ludwigshafen.Der Vandalismus-Vorfall in der vergangenen Woche im Hauptbahnhof hat eine Debatte über Verbesserungen und die Zukunft der Anlagen ausgelöst. Die Grünen fordern, dass der Hauptbahnhof generalsaniert und verkleinert werden müsse. „Der Zustand der Verwahrlosung und des Reparaturstaus dauert schon viele Jahre und fordert in Teilen auch die Zerstörungswut einiger Zeitgenossen heraus“, sehen die Fraktionsvorsitzenden Monika Kleinschnitger und Hans-Uwe Daumann dringenden Handlungsbedarf.

„Der Bahnhof muss endlich saniert und aufgewertet werden“, sagt auch die SPD. Im Gegensatz zu den Grünen brauche es aber eine „kraftvolle Belebung statt eines kleinmütigen Rückbaus“, so Fraktionsvize Christian Schreider. Dabei verweist er auf den neuen Stadtteil City-West, in den der Hauptbahnhof einbezogen werden müsse. Dabei seien nicht nur mehr Halte etwa von Regionalexpresszügen nötig, sondern auch mehr Service- und Verknüpfungsangebote wie beispielsweise Fahrrad-Verleih- und -Abstellstationen oder Car-Sharing. Zudem erinnert Schreider an einen SPD-Antrag, worauf der Stadtrat bereits Ende 2019 eine möglichst zeitnahe Verbesserung angemahnt habe.

Der Hauptbahnhof sei faktisch ein Umsteigebahnhof für Pendler im Gewand eines Fernbahnhofs, der in den 1960er Jahren geplant wurde, sehen die Grünen die Anlage als völlig überdimensioniert an. Da für den Leerstand der Ladenflächen kaum eine Lösung zu erwarten sei, komme eine radikale Verkleinerung in Betracht. Ein neues Sicherheitskonzept allein rechtfertige eine Investition in eine neue Modellbahnanlage nicht.

Die Linken hatten die Bahn aufgefordert, die zerstörte Spielzeugeisenbahnanlage an gleicher Stelle wieder aufzustellen, und ein neues Sicherheitskonzept verlangt. Ein 67-Jähriger hatte am Montag vergangener Woche gegen 4 Uhr morgens im Bahnhof gewütet und viele Scheiben zertrümmert. Dank Videoaufnahmen konnte er später ermittelt werden. Ob die Bahn Konsequenzen aus dem Vorfall zieht, war am Montag nicht zu erfahren. Eine Stellungnahme war nicht zu erhalten. ott

