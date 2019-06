Zutritt zu City untersagt

Ludwigshafen.Nach einer nächtlichen Schlägerei in der Ludwigstraße hat die Polizei sechs Männern im Alter zwischen 20 und 26 Jahren Platzverweise erteilt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatten Anwohner die Beamten am Dienstag gegen 22.20 Uhr gerufen, weil eine Gruppe von Männern in einen handfesten Streit geraten war. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen eintrafen, stellten sie sechs Männer fest und trennten die Streithähne. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar. Jeder gab an, dass er sich nur gewehrt habe, weil er angegriffen worden sei. Alle wurden leicht verletzt und waren alkoholisiert. Ihnen wurde ein Platzverweis für gesamte Innenstadt erteilt. ott

