Zwei, die sich verstehen

Die beiden kennen und schätzen sich: die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der Pianist Frank Dupree, der mit 27 Jahren noch zu den Nachwuchskünstlern zählt, trotzdem aber schon viel erreicht hat: So hat er etwa mit der Staatsphilharmonie eine CD aufgenommen. Deshalb ist es zwar ungewöhnlich, aber äußerst charmant, dass Dupree beim gemeinsamen Auftritt mit dem Orchester im Ludwigshafener Pfalzbau die Zugabe nicht alleine spielte, sondern zusammen mit dem Soloklarinettisten der Staatsphilharmonie: Robert Schumanns mit Brillanz und Tiefgang interpretiertes drittes Phantasiestück für Klarinette und Klavier.

Vorausgegangen war eine nicht restlos überzeugende Wiedergabe von Schumanns a-Moll-Klavierkonzert. Natürlich beherrscht Dupree den Notentext, natürlich ist auch die Staatsphilharmonie dem Stück gewachsen, aber es mangelte dann doch an Zwischentönen und Abschattierungen, die den Zauber dieses Werkes ausmachen.

Zu schnell gespielt

Hossein Pishkar, der Dirigent des Abends, ist zweifellos ein Mann von großem Talent und großer Ausstrahlung. Wie er den Klang im ersten Teil von Mendelssohns Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ buchstäblich erstarren ließ – Respekt. Auch Franz Schuberts Große C-Dur-Sinfonie war bei ihm in temperament- und effektvollen Händen. Er reizte die Emotionen, die es in diesem Werk reichlich gibt, eindrucksvoll aus. Allerdings sollte er die Tempobezeichnungen ernster nehmen; „Allegro ma non troppo“ (schnell, aber nicht zu sehr) ist etwas anderes als Allegro. Pishkars zu rasche Tempi wirkten oft gehetzt und trübten dadurch ein wenig den an sich vorzüglichen Gesamteindruck. host

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019