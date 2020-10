Ludwigshafen.Zwei Männer sind beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Bewohnerin gegen 2 Uhr in der Nacht auf Donnerstag, dass zwei Personen versuchten, die Durchgangstür aufzubrechen. Die Polizei konnte die Täter im Alter von 34 und 39 Jahren samt Einbruchwerkzeug vor Ort feststellen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020