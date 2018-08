Zwei Festnahmen nach Diebstahl

Anzeige

Ludwigshafen.Eine 22-Jährige hat einer 41 Jahre alten Ludwigshafenerin in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz den Geldbeutel gestohlen, ist dabei aber von der Eigentümerin erwischt worden. Nach Polizeiangaben von gestern probierte die 41-Jährige am Dienstagnachmittag gerade Schuhe an, als sich die Täterin an ihrer auf den Boden gelegten Handtasche vergriff. Als die Ludwigshafenerin der Diebin hinterherlaufen wollte, versperrte ihr ein 25 Jahre alter Begleiter der Kriminellen den Weg. Der Ladendetektiv stellte den Komplizen, und die Polizei nahm in fest. Daraufhin tauchte auch die 22-Jährige kurze Zeit später freiwillig bei der Polizei auf. Beide sind wieder auf freiem Fuß. jei