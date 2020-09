Zwei Gaststätten wegen mehrerer Verstöße geschlossen

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat zwei Gaststätten geschlossen. Ein Lokal in der Gräfenaustraße wurde nach Verwaltungsangaben unter anderem wegen Verstößen bei der Umsetzung des Hygienekonzepts versiegelt. Von mehr als 20 Gästen war nur einer in einer geforderten Kontaktliste erfasst. Zudem wurden Auflagen zum Umgang mit Wasserpfeifen nicht eingehalten. In einem Lokal in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wurden unter anderem Hygienemängel festgestellt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020