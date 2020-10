Zwei Katalysatoren aus Autos gestohlen

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind erneut Katalysatoren gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, an einem Auto in der Prager Straße der Katalysator eines parkenden Wagens ausgebaut. In der Woche zuvor, zwischen dem 15. Oktober, 18 Uhr, und dem 16. Oktober, 11.30 Uhr, wurde bereits ein Katalysatordiebstahl an einem Auto in der Dackenheimer Straße gemeldet. Die Polizei bitte um Hinweise unter 0621 963 2122.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020