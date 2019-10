Zwei Kollisionen mit Straßenbahnen

Ludwigshafen.Gleich zweimal innerhalb von fünf Stunden sind ein Auto und eine Straßenbahn an der Kreuzung Ludwig-/Kaiser-Wilhelm-Straße zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde in beiden Fällen niemand verletzt. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer war am Montag gegen 15.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße Richtung Rheinuferstraße unterwegs, als sein Wagen gegen einen Expresszug der Linie 8 nach Oppau prallte. Der Schaden beträgt 4500 Euro. Gegen 20.50 Uhr kollidierte der Wagen einer 69-Jährigen mit einer Straßenbahn, die zum Berliner Platz unterwegs war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8000 Euro. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019