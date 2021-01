Zwei Kollisionen mit Straßenbahnen

Ludwigshafen.Im Stadtteil Süd ist es zu gleich zwei Unfällen mit Straßenbahnen am selben Tag gekommen. Bei einem Zusammenstoß mit einer Bahn in der Saarlandstraße wurde eine 39-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau am Montag gegen 15.30 Uhr beim Linksabbiegen eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn übersehen. Die 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.Am Montagmorgen hatte ein 50-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße ebenfalls eine Straßenbahn übersehen, als er vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 1000 Euro. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021