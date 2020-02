Zwei Männer in Haft

Ludwigshafen.Nach einem Betrugsversuch sind zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie am Samstag unter falschen Angaben versucht, an ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von knapp 1000 Euro zu gelangen. Sie bestellten unter fremdem Namen das Handy und wollten es direkt vom Kurierfahrer am Fahrzeug in Empfang nehmen. Dieser verweigerte jedoch die Herausgabe und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen einen 24-Jährigen aus Leipzig und einen 25-Jährigen aus Ludwigshafen fest.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass auch am Vortag auf betrügerische Weise versucht wurde, ein hochwertiges Mobiltelefon zu erlangen. Die Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs erließ. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020