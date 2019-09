Zwei Männer mit Messer verletzt

Ludwigshafen.Bei einer Auseinandersetzung in der Heinigstraße sind in der Nacht zu Montag zwei Männer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten, verletzte ein 18-Jähriger mit einem Messer einen 24-jährigen schwer und einen 32-Jährigen leicht. Die beiden Verletzten stammen aus Syrien, der Tatverdächtige ist in Deutschland geboren und hat die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen fest. Das Amtsgericht Frankenthal ordnete Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung an. Dieser wurde von einem Richter gegen Meldeauflagen und Abgabe des Reisepasses außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. mica

