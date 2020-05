Zwei neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Nach einem Tag ohne neue Fälle ist die Anzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen am Mittwoch wieder leicht angestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, waren Stand 15 Uhr 282 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, zwei mehr als am Dienstag. 246 Menschen gelten bereits wieder als genesen. In Speyer kam am Mittwoch ein neuer Fall hinzu (82), im Rhein-Pfalz-Kreis (210) und in Frankenthal (41) blieben die Zahlen stabil. Das städtische Corona-Infotelefon ist unter 0621/504-6000 zu erreichen. jei

