Zwei neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen am Freitag um zwei auf 330 gestiegen. Die Zahl der Genesenen stieg nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises ebenfalls um einen auf 323. Somit gibt es in Ludwigshafen noch fünf Infizierte, einen mehr als am Donnerstag. Zwei Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in der Chemiestadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (259) kam ein Fall hinzu, in Speyer (101) waren es drei. In Frankenthal (47) änderte sich nichts. jei

