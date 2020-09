Zwei neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen ist am Dienstag um zwei auf 518 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 425 Personen inzwischen wieder als genesen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der akut Infizierten liegt demnach aktuell bei 91. Im Rhein-Pfalz-Kreis (342) kamen am Dienstag vier neue Fälle hinzu und in Frankenthal (69) einer. In Speyer (142) blieb die Zahl der Infizierten indes stabil. jei

