Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist bis Freitagmittag geringfügig auf 302 gestiegen, dies sind zwei mehr als am Donnerstag. Nach Angaben des Gesundheits amtes sind im Rhein-Pfalz-Kreis bislang 224 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden – einer mehr als am Vortag. In Frankenthal wurden 42 Corona-Fälle registriert. Die Zahl blieb gegenüber Donnerstag unverändert. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020