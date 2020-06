Zwei neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist in Ludwigshafen bis Dienstagnachmittag um zwei auf 336 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten mittlerweile 324 Menschen als genesen – einer mehr als am Vortag. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind zwei Menschen gestorben. Damit gibt es aktuell zehn Infizierte in Ludwigshafen. Im Rhein-Pfalz-Kreis erhöhte sich die Gesamtzahl der Fälle um drei auf 266. In Frankenthal und Speyer blieb die Zahl indes unverändert. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020