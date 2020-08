Zwei neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen ist gegenüber dem Wochenende deutlich zurückgegangen. Die Gesamtzahl stieg bis Dienstagnachmittag um zwei auf 446. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 356 Menschen als genesen. Zwei starben im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion. Im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in Speyer wurden jeweils drei neue Fälle gemeldet. In Frankenthal blieb hingegen die Situation unverändert. ott

