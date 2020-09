Zwei neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen hat sich bis Freitagnachmittag geringfügig auf 581 erhöht– dies sind zwei mehr als am Donnerstag. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums gelten 512 Menschen als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen fünf neue Fälle hinzu, in Frankenthal waren es zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, bleibt in Ludwigshafen unverändert bei 13. Zum Vergleich: In Mainz liegt die Zahl bei 26, in Worms sogar bei 37. ott

